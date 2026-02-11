Radiohead gitaristinden 'Melania' belgeseline veto: 'Müziğimi izinsiz kullandılar!'

Yeni vizyona giren ve büyük bütçesiyle dikkat çeken "Melania" belgeseli, gişedeki hayal kırıklığının ardından şimdi de telif hakları tartışmasıyla sarsılıyor. Ünlü müzisyen Jonny Greenwood ve yönetmen Paul Thomas Anderson, belgeselde Greenwood'a ait bir eserin kendilerine danışılmadan kullanıldığını duyurdu.

"BESTECİ SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLDİ"

Greenwood'un temsilcisi tarafından Variety'ye yapılan açıklamada, sanatçının Oscar adayı olduğu "Phantom Thread" filmi için bestelediği "Barbara Rose" adlı parçanın "Melania" belgeselinde kullanıldığı doğrulandı. Temsilci, Greenwood'un eserin tek telif hakkı sahibi olmadığını kabul etse de, kullanım sürecinde besteciye danışılmamasının "besteci sözleşmesinin ihlali" anlamına geldiğini savundu.

UNİVERSAL ONAY VERDİ, SANATÇIYA SORULMADI

Krizin merkezinde ise film şirketleri arasındaki iletişim kopukluğu yatıyor. "Phantom Thread"in dağıtımcıları Focus Features ve Universal Pictures’ın, müziğin üçüncü taraflarca kullanımına izin verirken Jonny Greenwood’un onayını almadığı iddia ediliyor. Bu durum üzerine Greenwood ve Anderson, eserin derhal belgeselden kaldırılması için resmi başvuruda bulundu.

75 MİLYON DOLARLIK YATIRIM, 10 MİLYON DOLARLIK GİŞE

Dağıtımını Amazon MGM Studios'un üstlendiği belgesel için yaklaşık 40 milyon dolar yapım, 35 milyon dolar da pazarlama olmak üzere toplamda 75 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. Ancak dev bütçeye rağmen yapım, açılış haftasında 10 milyon doların altında kalarak gişede bekleneni veremedi. Amazon MGM Studios, henüz müzisyenlerin kaldırma talebiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.