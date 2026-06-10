Rafet El Roman Edirne'de doğduğu eve gitti: 'Hikayemin başladığı yerdeyiz'

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Rafet El Roman, son dönemde A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası mücadelesi için kaleme aldığı ve büyük beğeni toplayan "Dolu Dizgin" marşıyla adından sıkça söz ettiriyordu. 57 yaşındaki ünlü sanatçı, bu kez müzik çalışmalarına kısa bir ara vererek köklerinin uzandığı topraklara, Edirne’ye duygusal bir yolculuk gerçekleştirdi.

Yıllar sonra doğduğu eve giden ünlü şarkıcı, Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve bakımsızlıktan adeta bir harabeye dönen yapının önünden video paylaştı. Anne ve babasından kendisine miras kalan 3-4 dönümlük araziyi gezen El Roman, hayranlarını duygulandıran projesini açıkladı.

"HİKAYEMİN BAŞLADIĞI YERDEYİZ"

Doğup büyüdüğü evin yıkıntıları arasında takipçilerine seslenen Rafet El Roman, çocukluk anılarını şu sözlerle tazeledi:

"Değerli müzikseverlerim, hikayemin başladığı yerdeyiz: Havsa Edirne… İşte ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Ancak yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr kalan bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm büyüklüğünde."





"BURALARDAN GEÇERKEN MUTLAKA UĞRAYIN"

Harabe durumdaki evi çocukluğundaki orijinal haline uygun şekilde yeniden inşa ettireceğini belirten ünlü şarkıcı, bu yapıyı sadece kendisi için değil, sevenleri için bir mola noktası yapacağını söyledi. Vefa dolu bir mesaj veren El Roman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben bizzat orada olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak, bu mirası paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler."

Sanatçının geçmişine sahip çıkarak doğduğu evi yeniden canlandırma kararı, sosyal medyada takipçileri tarafından büyük takdir topladı.