Rihanna, babası Ronald Fenty'nin Barbados'taki cenazesine katıldı

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 31 Mayıs’ta hayatını kaybeden babası Ronald Fenty için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fenty, Barbados'ta tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi.
KANSER VE AKCİĞER ENFEKSİYONU NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan açıklamada, Ronald Fenty’nin ölümüne akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve bakteriyel akciğer enfeksiyonu gibi ciddi sağlık problemlerinin neden olduğu belirtildi.
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANAN RIHANNA CENAZEYE AİLESİYLE KATILDI
Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, uzun süredir birlikte olduğu rapçi sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuyla birlikte Barbados’a giderek babasının cenaze törenine katıldı. Beyaz sade bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, törene küçük oğlunu kucağında taşıyarak katıldı.
GEÇMİŞTE ZORLU BİR İLİŞKİ, SON YILLARDA YAKINLAŞMA
Rihanna’nın babasıyla geçmişte zaman zaman çalkantılı bir ilişkisi olsa da son yıllarda aralarındaki buzların eridiği biliniyordu. Ronald Fenty de kısa süre önce, kızının çocuklarının dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.
ÜÇÜNCÜ BEBEK YOLDA
Rihanna, Kasım 2020’den bu yana birlikte olduğu ASAP Rocky ile üçüncü çocuklarını bekliyor. Hamilelik haberini ise geçtiğimiz mayıs ayında New York'ta düzenlenen Met Gala gecesinde duyurmuştu. Ünlü çiftin, RZA Athelston (3) ve Riot Rose (2) adında iki oğlu bulunuyor.