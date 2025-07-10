Rihanna, babası Ronald Fenty'nin Barbados'taki cenazesine katıldı

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 31 Mayıs’ta hayatını kaybeden babası Ronald Fenty için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fenty, Barbados'ta tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi.

KANSER VE AKCİĞER ENFEKSİYONU NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ Yapılan açıklamada, Ronald Fenty’nin ölümüne akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve bakteriyel akciğer enfeksiyonu gibi ciddi sağlık problemlerinin neden olduğu belirtildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANAN RIHANNA CENAZEYE AİLESİYLE KATILDI Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, uzun süredir birlikte olduğu rapçi sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuyla birlikte Barbados’a giderek babasının cenaze törenine katıldı. Beyaz sade bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, törene küçük oğlunu kucağında taşıyarak katıldı.

GEÇMİŞTE ZORLU BİR İLİŞKİ, SON YILLARDA YAKINLAŞMA Rihanna’nın babasıyla geçmişte zaman zaman çalkantılı bir ilişkisi olsa da son yıllarda aralarındaki buzların eridiği biliniyordu. Ronald Fenty de kısa süre önce, kızının çocuklarının dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.