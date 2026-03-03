Rihanna’dan 10 yıllık sessizliği bozan müjde: Yeni albüm için stüdyoya girdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, uzun süren sessizliğini nihayet bozuyor. 2016 yılında yayımladığı 'ANTI' albümünden bu yana müzik dünyasından uzak kalan ve bu süreçte iş kadını kimliği ile annelik rollerine odaklanan yıldız sanatçı, stüdyoya geri döndüğünü ilan etti.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR ÇALIŞTI

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bir günüm" notunu düşen 38 yaşındaki sanatçı, yoğun çalışma temposunu gözler önüne serdi. Akşam saatlerinde kendi markası olan Savage X'in toplantısıyla güne başlayan Rihanna, iş ve annelik sorumluluklarını dengelemeye çalışırken "hayatının en uzun gününü" geçirdiğini ifade etti. Gece saat 02.00 sularında stüdyoda ekibiyle notlar alırken görülen ünlü şarkıcı, sabahın ilk ışıklarına kadar yeni şarkıları üzerinde çalıştı.

HEM STÜDYO HEM ANNELİK MESAİSİ

Üç çocuk annesi olan Rihanna, stüdyo mesaisinin hemen ardından eve dönerek annelik görevlerine devam etti. Oğlu için Mardi Gras kostümü hazırlayan ve bir şemsiye dekore eden sanatçı, o anları takipçileriyle paylaştı. Rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden üç çocuğu bulunan Rihanna'nın; RZA (3), Riot (2) ve yaklaşık altı aylık olan kızı Rocki ile yakından ilgilendiği biliniyor.

HAYRANLARI HEYECANLI

Son yıllarda kozmetik ve iç çamaşırı markalarıyla moda dünyasında devleşen Rihanna, 2022'de yayınladığı 'Lift Me Up' teklisinden sonra ilk kez kapsamlı bir albüm hazırlığına girişti. Sanatçının stüdyodan paylaştığı görüntüler, kısa sürede dünya gündemine otururken, hayranları sosyal medyayı kutlama mesajlarıyla doldurdu.