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Rihanna kızı Rocki ile New York sokaklarında: Akşam yemeği çıkışı objektiflere yansıdı

Rihanna kızı Rocki ile New York sokaklarında: Akşam yemeği çıkışı objektiflere yansıdı

8.07.2026 13:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Rihanna kızı Rocki ile New York sokaklarında: Akşam yemeği çıkışı objektiflere yansıdı

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen 10 aylık kızı Rocki ile New York'ta akşam yemeği çıkışında görüntülendi. Eylül ayında bir yaşına girecek olan tek kızı ve en küçük çocuğunu kucağında taşıyan 38 yaşındaki yıldızın New York tarzı dikkat çekti.
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Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, ABD'nin New York kentinde kızı Rocki ile birlikte akşam yemeğine giderken kameralara yansıdı. Üç çocuk annesi olan pop yıldızı, en küçük çocuğu ve tek kızı olan 10 aylık Rocki'yi kucağında taşırken objektiflere samimi pozlar verdi. Rihanna'nın rapçi ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen küçük Rocki'nin önümüzdeki eylül ayında bir yaşına basacağı biliniyor.

38 yaşındaki başarılı şarkıcı, kızı Rocki Irish Mayers henüz yedi aylıkken, nisan ayında W dergisine kapak pozu vererek dikkatleri üzerine çekmişti. O çekimde küçük Rocki, tasarımcı Jonathan Anderson tarafından özel olarak dikilen bir bebek beziyle objektif karşısına geçmişti. Kızının ilk fotoğrafını geçtiğimiz yıl 13 Eylül'deki doğumundan kısa bir süre sonra sosyal medyada paylaşan Rihanna, o günden sonra kızıyla kendi hesaplarından fotoğraf paylaşmamayı tercih etse de zaman zaman New York sokaklarında birlikte görüntülenmeye devam ediyor.

"ANNE OLDUKTAN SONRA ÇOK DEĞİŞTİ"

Rihanna'nın hem hayat arkadaşı hem de çocuklarının babası olan ünlü rapçi ASAP Rocky, verdiği bir röportajda ünlü şarkıcıya olan hayranlığını ve anne olduktan sonraki değişimini şu sözlerle aktardı:

"Anne olduktan sonra çok değişti. Ama bu kadın her zaman büyüleyiciydi. Felsefi olarak, çalışma şekli bambaşka bir seviyede. Yeryüzündeki en çekici ve en içten insan. Enerjisi eşsiz, tek türden. Ona bayılıyorum."

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