Rihanna ve ASAP Rocky’nin evine silahlı saldırı düzenlenmişti: Ünlü rapçiden ilk açıklama!

Müzik dünyasının en gözde çiftlerinden Rihanna ve ASAP Rocky, geçtiğimiz aylarda Beverly Hills’teki malikanelerinde dehşeti yaşamıştı. Yaşanan silahlı saldırı olayının ardından uzun süre sessiz kalan ve ailece kabuğuna çekilen ünlü rapçi ASAP Rocky (Rakim Athelaston Mayers), verdiği son röportajda hem uğradıkları hain saldırının travmatik sonuçlarını hem de Rihanna ile birlikte benimsedikleri ebeveynlik modelini ilk kez tüm çıplaklığıyla anlattı.

"BİRİLERİ BANA VE AİLEME ZARAR VERMEYE ÇALIŞTI"

8 Mart'ta meydana gelen ve Hollywood’da geniş yankı uyandıran silahlı saldırıya değinen 37 yaşındaki ASAP Rocky, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle özetledi:

"Çok berbat bir şeydi. Birileri bana ve aileme zarar vermeye çalıştı. Bu olay, özgür olabilmenin getirdiği huzur ve mutluluğu elimden aldı. Ancak her şeye rağmen huzurunun ve neşemin tamamen çalınmasını istemiyorum."

Barbadoslu yıldız Rihanna ile birlikteliğinden dört yaşında RZA, iki yaşında Riot adında iki oğlu ve henüz sekiz aylık Rocki adında bir kız çocuğu olan ünlü sanatçı, bu saldırının çekirdek ailelerini derinden sarstığını ifade etti.

ŞÜPHELİ KADIN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Olayın ardından Los Angeles emniyetinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, saldırının faili olduğu belirlenen 35 yaşındaki Ivanna Lisette Ortiz adlı şüpheli yakalanmıştı. Hakkında "cinayete teşebbüs" de dahil olmak üzere birçok ağır suçlamayla dava açılan Ortiz, 25 Mart'ta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Ortiz'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hukukçular, davanın seyrine göre şüphelinin suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabileceğini belirtiyor.

"ÇOCUKLARIMIN 'TORPİLLİ' BÜYÜMESİNİ İSTEMİYORUM"

Yaşadıkları güvenlik krizinin gölgesinde çocuklarını büyütmeye devam eden dünyaca ünlü çift, ebeveynlik felsefeleriyle de dikkat çekiyor. Hem kendisinin hem de Rihanna'nın geçmişte çok zengin ailelerde büyümediklerini hatırlatan ASAP Rocky, çocuklarının gelecekte toplumda "torpilli/ayrıcalıklı çocuklar" olarak algılanmaması için özel bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çocukları için her şeyden önce "duygusal olarak mevcut ve ulaşılabilir olmaya, anlayışlı ve sevgi dolu kalmaya" odaklandıklarını belirten ünlü müzisyen, çocuk yetiştirme stratejisini şu mütavazı sözlerle paylaştı:

"Çocukları doğru bir şekilde disipline etmeli ve ayaklarını yere sağlam basmalarını sağlamalıyım. Olabildiğince mütevazı büyümek zorundalar. Bunun için de onları sürekli tetikte tutacak, hayatın gerçeklerini hatırlatacak olan sert kuzenleriyle sık sık bir araya gelmelerini ve onlarla takılmalarını sağlayacağım."