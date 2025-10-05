Robbie Williams’a 'Siyonist' tepkisi: İstanbul konseri iptal edildi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın, 7 Ekim’de İstanbul Ataköy Marina’da gerçekleştirmesi planlanan konseri iptal edildi.

Williams’ın İstanbul’a gelerek sahneye çıkması bekleniyordu. Ancak sosyal medyada sanatçının “Siyonist” olduğu yönündeki iddialar üzerine artan tepkiler nedeniyle konserin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

EŞİ TÜRK KÖKENLİ YAHUDİ

Robbie Williams, 2010 yılında Türk asıllı oyuncu Ayda Field ile evlenmişti. Ayda Field’ın babası Haldun Evecan Türk kökenli, annesi Gwen Field ise Yahudi. Sanatçının eşi Ayda Field Türkiye’ye özel bir ilgi duyuyordu. Daha önce de İstanbul’da konser veren Williams’ın eşinin annesinin Yahudi olmasının, iptale gerekçe gösterilen tartışmalarda gündeme geldiği ifade edildi.

KATOLİK AİLEDE BÜYÜDÜ

13 Şubat 1974’te İngiltere’nin Stoke-on-Trent kentinde doğan Robbie Williams, Katolik bir ailede büyüdü. Annesi Janet Williams ve babası Peter Williams Katolik kökenliydi. Babası ayrıca sahne adı “Pete Conway” ile tanınan bir eğlence sanatçısı olarak biliniyor.