Robert De Niro binlerce kişiye Trump için küfür ettirdi!

Sinema dünyasının usta ismi Robert De Niro, New York'ta düzenlenen "Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment" adlı etkinlikte siyasi gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Sahneye çıkarak binlerce kişilik kalabalığı yöneten efsane aktör, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki politikalarına ve açıklamalarına olan tepkisini çok sert bir dille getirdi. De Niro, salondaki kalabalığa defalarca küfürlü bir sloganı tekrarlattı.

"BEN DE ONA 'KAPA O ÇENESİNİ' DİYORUM"

Konuşmasının başında ifade özgürlüğünün toplumlar için olan hayati önemine değinen efsane oyuncu, "Hoşuma gitmeyen konuşmaların bile yapılması taraftarıyım ki etrafta bunlardan çokça var. Bu yüzden hoşuma gitmeyen bir şey duyduğumda, yanıt vermek için kendi ifade özgürlüğümü kullanırım" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde söylediği iddia edilen "Amerikalıların finansal durumunu zerre umursamıyorum" şeklindeki sözlerini hatırlatan De Niro, "Ben de ona 'Kapa o s...tiğimin çenesini' diyorum" şeklinde konuştu. Trump'ın "Enflasyonu seviyorum" sözlerine de değinen aktör, salondaki binlerce kişiyle hep bir ağızdan aynı sansürlü sloganı haykırdı. De Niro'nun kullandığı bu ifadenin, kendisinin 1988 yapımı kült filmi "Midnight Run"daki unutulmaz bir sahneye gönderme olduğu belirtildi.

"BÖYLE BİR ÜLKEYİ SEVEMEM, ÜLKEMİ GERİ İSTİYORUM"

ABD'nin mevcut yönetim anlayışını ve sosyal yapısını sert sözlerle eleştiren Robert De Niro, ülkenin içinde bulunduğu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Binlerce masumu öldüren, milyonlarca insanın ölümüne ve acı çekmesine dolaylı olarak neden olan aptalca ve insani olmayan savaşlar başlatan bir ülkeyi sevemem. Milyonlarca insanın elinden sağlık hizmetlerini alıp, bu parayı 'Trump-Epstein sınıfındaki' dostlarını zengin etmek için kullanan bir ülkeyi sevemem. Sokaklarda vatandaşları vurmak, komşularımıza işkence etmek ve aileleri birbirinden ayırmak için maskeli milisler gönderen bir ülkeyi sevemem. Ülkemi yeniden sevmek istiyorum. Ülkemi geri istiyorum."