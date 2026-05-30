Rumer Willis'ten eski sevgilisine psikolojik şiddet davası: 'Kızımızın önünde bana sürekli sözlü saldırıda bulundu'

Dünyaca ünlü Hollywood ikonları Bruce Willis ve Demi Moore’un büyük kızları Rumer Willis, yaklaşık bir yıldır kızının velayeti için yasal mücadele verdiği eski sevgilisi Derek Richard Thomas hakkında sarsıcı iddialarda bulundu. 37 yaşındaki Willis, geçen yıl temmuz ayında başlattığı velayet ve çocukla görüşme hakkı davasına, bu kez ağır "duygusal istismar" ve "psikolojik şiddet" suçlamalarını ekledi.

"BASKICI KONTROL UYGULADI, BENİ İZOLE ETMEYE ÇALIŞTI"

Mahkeme belgelerine yansıyan detaylara göre Rumer Willis, 2024 yılında yollarını ayırdığı eski sevgilisinin, birliktelikleri döneminde kendisine yönelik sistemli bir psikolojik savaş yürüttüğünü iddia etti. Thomas’ın "durdurmak istemediği veya durduramadığı, uzun süreli ve tekrarlayan sözlü saldırılar yoluyla sürekli baskıcı kontrol uyguladığını" öne süren Willis, bu dengesiz davranışların üç yıl önce kızları Louetta’nın dünyaya gelmesiyle daha da tırmandığını belirtti.

Yaşadığı süreci mahkeme dilekçesinde açık yüreklilikle anlatan Willis, şu ifadeleri kullandı:

"Evde sürekli olarak huzuru korumaya ve çok dikkatli davranmaya, onun damarına basmamaya çalışıyordum. Beni arkadaşlarımdan ve öz ailemden tamamen izole etmek istiyordu. Sürekli olarak, ortada hiçbir somut sebep yokken bana 'yalancı' damgası vuruyor ve durmadan kötü bir kız arkadaş olduğumu söylüyordu."

"KIZIMIZ TRAVMA GEÇİRİYOR"

Yaşanan bu sözlü saldırıların ve psikolojik şiddetin sıklıkla küçük kızlarının gözü önünde gerçekleştiğini vurgulayan ünlü yıldız, bu durumun üç yaşındaki Louetta’yı travmatize ettiğini ve küçük çocuğun sürekli ağlama krizlerine girdiğini iddia etti. Willis, uzmanlar tarafından psikolojik bir değerlendirme yapılmadan, eski sevgilisinin kızıyla tek başına vakit geçirmesine izin verilmemesini ve velayetin tamamen kendisine verilmesini talep ediyor.

ESKİ SEVGİLİDEN JET YANIT: "YENİ NİŞANLIMI KISKANIYOR"

Rumer Willis'in ağır ithamlarına karşı eski sevgilisi Derek Richard Thomas’tan ise yalanlama gecikmedi. Mahkemedeki savunmasında hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddeden Thomas, Willis’in bu hamlesinin tamamen "kıskançlık" kaynaklı olduğunu savundu.

Kızlarının, yeni nişanlısı Lizzie Loch’a duyduğu sevgiyi Rumer Willis'in sindiremediğini öne süren Thomas, savunmasında şunları kaydetti:

"Ben hiçbir şekilde aile içi şiddet veya istismar eylemi gerçekleştirmedim. Geçmişteki ilişkimiz her iki taraf için de sağlıksız bir boyuttaydı ve uygun bir şekilde, karşılıklı bir kararla sona erdi. Ancak bu birliktelik kesinlikle benim tarafımdan yapılan herhangi bir fiziksel, duygusal saldırı, şiddet veya tehditle karakterize edilmedi."