Russell Crowe, Gladyatör'deki o sahneye karşı çıkmış: 'Karakterin hikayesini mahvederdi'

Sinema tarihinin kült yapıtları arasında yer alan "Gladyatör" filminin başrol oyuncusu Russell Crowe, İtalya'da düzenlenen Taormina Film Festivali'nde sinemaseverleri şaşırtan bir itirafta bulundu. 62 yaşındaki Yeni Zelandalı aktör, filmde canlandırdığı "Maximus" karakterinin hikayesine zarar vereceği gerekçesiyle, rol arkadaşı Connie Nielsen ile çekilmesi planlanan cinsel ilişki sahnesini geri çevirdiğini açıkladı.

"İNTİKAM ARAYAN BİR ADAMIN YOLCULUĞUNDA BUNA YER YOKTU"

Filmin çekimleri sırasında stüdyo ve yapımcılar tarafından büyük bir baskı kurulduğunu belirten Crowe, senaryodaki bu ısrara neden karşı çıktığını şu sözlerle aktardı:

"Stüdyo ve yapımcılar Maximus ile kadın karakterler arasında cinsel ilişki olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ben sürekli karşı çıkıyordum. Çünkü bu, karısının ve çocuğunun ölümünün intikamını alan bir adamın hikayesi. Bu trajik yolculukta durup biriyle cinsel ilişkiye girdiği bir an olamazdı. Bu durum, hikayenin ve yolculuğun bütünlüğünü bozacağı için hiçbir anlam ifade etmeyecekti."

Ünlü oyuncu, kararında dik durduğunu ve yönetmen Ridley Scott’ın da sonunda kendisine hak verdiğini ekleyerek, "Neyse ki Ridley, bu sahneyi çok istemesine rağmen, o dönem filmin duygusal özünün bu olduğu konusunda benimle aynı fikirde oldu" dedi.

"GLADYATÖR 2" RAHATSIZLIĞI SÜRİYOR

Crowe, Ridley Scott imzası taşıyan ve başrolünde Paul Mescal’in yer aldığı 2024 yapımı devam filmi "Gladyatör 2" hakkındaki rahatsızlığını da yineledi. İlk filmde karakteri öldüğü için proje üzerinde hiçbir söz hakkı olmadığını hatırlatan usta aktör, projeden sızan bazı detayların karakterin ahlaki omurgasına uymadığını savunarak, "Biraz rahatsız oldum. Duyduğum birkaç şey var ki kesinlikle hayır. Bu durum o karakterin ahlaki yolculuğuna uymuyor. Ama sonuçta ben toprağın altındayım, bu benim işim değil" ifadelerini kullandı.

Romalı bir generalin, İmparator Commodus'un darbesiyle köleliğe zorlanmasını ve bir gladyatör olarak yükselerek ailesinin intikamını alma mücadelesini anlatan orijinal "Gladyatör", sinema dünyasında çığır açmıştı. Yapım, "En İyi Film" ve Russell Crowe'a "En İyi Erkek Oyuncu" da dahil olmak üzere toplam 5 dalda Oscar ödülü kazanmıştı.