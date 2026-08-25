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Sabancı ailesinde ikinci torun sevinci: Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin oğluna verdikleri isim belli oldu

Sabancı ailesinde ikinci torun sevinci: Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin oğluna verdikleri isim belli oldu

25.08.2026 09:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sabancı ailesinde ikinci torun sevinci: Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin oğluna verdikleri isim belli oldu

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, ikinci çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Nazlı Sabancı'nın, oğluna kayınpederi Ömer Sabancı'nın adını vermesiyle ailedeki gelenek bozulmadı.

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Cemiyet hayatının önde gelen temsilcilerinden Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Bir erkek çocuk sahibi olan çiftin, bebeklerine verdikleri isim aile içindeki anlamlı bir geleneği bir kez daha gözler önüne serdi.

AİLE BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİ YAŞATILIYOR

İkinci kez anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, oğullarına Hacı Sabancı'nın babası Ömer Sabancı'nın adını verdi. Sabancı çifti, ilk çocukları olan kızlarına da Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın ismini koyarak aile büyüklerinin adlarını yaşatma geleneğini başlatmıştı.

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HAMİLEYKEN EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

İkinci bebek haberi ilk olarak şubat ayında gündeme gelen Nazlı Sabancı, hamilelik sürecinde sosyal medyada ve eğitim hayatında aktif kalmaya devam etti. Yakın dostu Dila Tarkan'ın etkinliğinde hamilelik haliyle görüntülenen Sabancı, bu özel süreçte okulundan mezun olarak hem annelik hazırlığını hem de eğitimini başarıyla bir arada yürüttü.

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