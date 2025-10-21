Safiye Soyman'dan duygulandıran Fatih Ürek paylaşımı: 'Uyanmanı bekliyoruz'

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ürek’in sağlık durumu merak edilirken, menajeri ve yakın dostu Safiye Soyman’dan yeni açıklamalar geldi.

59 yaşındaki şarkıcının kalp krizi geçirdikten sonra 72 saat boyunca entübe edildiği ve doktorların kontrolünde uyandırılmasının beklendiği öğrenildi.

Ürek’in menajeri Mert Siliv, sanatçının son durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Fatih Ürek’in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz.”

Sanatçının yakın dostu Safiye Soyman da sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Ürek’in bir fotoğrafını paylaşan Soyman, “Canım Fatih’im, seni çok seviyoruz. Dualarımız seninle. Allah seni bize bağışlasın” notunu düştü.





Ünlü şarkıcının hayranları da sosyal medyada “#FatihÜrekİçinDua” etiketiyle geçmiş olsun mesajları paylaşarak sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.