'Sahil Güvenlik' dizisinin yıldızı Alexandra Paul tutuklandı: Köpek kaçırmış!

Bir dönemin televizyon efsanesi Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinin unutulmaz isimlerinden, tanınmış hayvan hakları aktivisti Alexandra Paul, ABD’nin Wisconsin eyaletinde düzenlenen bir protesto eylemi sırasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere beagle cinsi köpek yetiştiren Ridglan Farms adlı tesiste meydana geldi. Hayvan hakları savunucularının uzun süredir hedefinde olan tesise, yaklaşık 60 kişilik bir protestocu grubuyla birlikte giren Alexandra Paul, mülke izinsiz girmek ve hayvan kaçırmak suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.





Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, protestocuların tesisteki çok sayıda köpeği alarak uzaklaşmaya çalıştığı belirtildi. Olay yerinde müdahale eden polis ekipleri, aralarında ünlü oyuncunun da bulunduğu 20 kişiyi tutukladı.

"SİVİL İTAATSİZLİK" GEÇMİŞİ

62 yaşındaki oyuncunun sabıka fotoğrafı kamuoyuyla paylaşılırken, çalınan köpeklerin bir kısmının bulunarak çiftliğe geri getirildiği, ancak bazı beagleların hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Alexandra Paul, kariyeri boyunca çevre ve hayvan hakları konusundaki sert tutumuyla tanınan bir isim. Ünlü oyuncu, daha önce de benzer sivil itaatsizlik eylemleri nedeniyle birçok kez gözaltına alınmış ve aktivist kimliğini profesyonel yaşamının önünde tuttuğunu sık sık dile getirmişti.