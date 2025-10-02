Sahnede bile kontrol edemiyor: Robbie Williams hastalığını açıkladı

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, Tourette Sendromu ile mücadele ettiğini açıkladı. 51 yaşındaki şarkıcı, bu nörolojik bozukluğun kendisinde istemsizce ve tekrarlayan biçimde sesler çıkarma ya da hareketlerde bulunma gibi tiklere neden olduğunu belirtti.

Williams, rahatsız edici olan bu durum nedeniyle patlamalarını içinde tuttuğunu, ancak düşüncelerinin yoğunluğu nedeniyle on binlerce hayranının önünde sahneye çıktığında bile tiklerini bastıramadığını ifade etti. 1990’ların başında şöhrete kavuşan Williams, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhisi konulan ve özellikle alkol ile uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle birçok kez rehabilitasyona giren bir isim olarak biliniyor.

Yakın zamanda negatif çıkan bir otizm testi yaptırdığını açıklayan Williams, test sonucunda güvenli alanı olan yatağından ayrıldığında tetiklenen anksiyete (kaygı) dahil olmak üzere bazı “otistik özellikler” görüldüğünü itiraf etti. İlk çıkışını erkek grubu Take That ile yapan ve ardından solo kariyerine devam eden Williams, onlarca yıl boyunca biletleri tükenen stadyum ve arena konserlerinde sahne almasına rağmen turnelere çıkmaktan hâlâ korktuğunu dile getirdi.

TOURETTE SENDROMU NEDİR?

Çocukluk çağında başlayan Tourette Sendromu, istemsiz motor ve vokal tiklerle kendini gösteren bir nörolojik bozukluktur. Genetik yatkınlık, beyin yapısı, nörotransmitter dengesizlikleri ve çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynar. Tikler zamanla artıp azalabilir ve stresle tetiklenebilir. Tourette Sendromu’na dikkat eksikliği, obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete gibi rahatsızlıklar da eşlik edebilir. Tanı, klinik gözleme dayanır ve tedavi, tikleri hafifletmeyi amaçlar.