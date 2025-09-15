Şarkıcı Çelik isyan etti: 'İnsan babasından isteyemez!'

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla gündeme geldi. “Hercai”, “Nazına Ölüyorum” ve “Cici Kız” gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Çelik, kendisinden 800 bin TL isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa ederek tepkisini dile getirdi.

Şarkıcı, benzer içerikte çok sayıda mesaj aldığını belirterek, “O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki... Mantık sınırlarını aşan şeyler. Birçok sanatçı arkadaşım gibi ben de gönülden destek olduğum çok fazla şey var. Ancak bunları duyurmayı doğru bulmuyorum. Fakat böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez” sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.