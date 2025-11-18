Şarkıcı Çelik sahnede düştü: O anları sosyal medyada paylaştı

"Hercai", "Dilberim" ve "Bir Güzellik Yap" gibi hitleriyle tanınan ünlü şarkıcı Çelik, son konserinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Sahnede hayranlarıyla buluşan Çelik, performansı sırasında ayağı dansçısına takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Kaza anını gören seyirciler kısa süreli panik yaşadı; ancak ünlü şarkıcı kısa sürede toparlanarak konserine devam etti.

MİZAHİ PAYLAŞIM

Yaşadığı talihsiz anı mizahi bir dille sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, takipçilerine çağrıda bulundu:

"Evet, sahnede düştüm. Magazincilerden önce ben yayınlayayım da biraz eğlenelim. Şimdi bu pozisyon sizce penaltı mı? Ahmet Hocam bu işe ne der? Kimlerde bu anın görüntüleri var, her açıdan gönderirseniz daha güzel bir video oluşturabiliriz. Mesajlarda bekliyorum…"

