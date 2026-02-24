Şarkıcı Gökçe’den 11 yıllık evliliği hakkında çarpıcı itiraf: 'Sadece meraktan evlendik'

"Tuttu Fırlattı" şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Gökçe, konuk olduğu televizyon programında özel hayatına dair samimi ve şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. 2024 yılında sessiz sedasız boşandığı diş hekimi Bülent Gençer ile olan 11 yıllık evliliğini değerlendiren ünlü isim, bu süreci "içgüdüsel bir merak" olarak tanımladı.

"DÜĞÜN YAPMADIK, EVLİLİĞİ HİSSETMEK İSTEMEDİK"

Pek çok kişinin evli olduğundan haberdar olmadığını belirten Gökçe, evliliğini hiçbir zaman saklamadığını ancak formalitelerden uzak durduklarını ifade etti. Yurt dışında evlendiklerini dile getiren şarkıcı, süreci şu sözlerle anlattı:

"11 yıl önce evlendim. Aslında saklamadım ama düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık çünkü ikimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün bize çok ürkütücü geliyordu."





"SADECE MERAK ETTİK"

Evliliğin kendisi için bir deneyim olduğunu vurgulayan Gökçe, ilişkinin sona erme biçimine de değindi. Klasik evlilik kalıplarının dışına çıktıklarını belirten ünlü sanatçı, açıklamasını şu çarpıcı sözlerle noktaladı:

"Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü. Sonunda ise 'müsaadenle gideceğim' dedim ve bitti."

Gökçe ve Bülent Gençer, 2024 yılında tek celsede boşanarak yollarını ayırmıştı.