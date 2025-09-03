Beyninde kitle olduğunu açıklamıştı: Şarkıcı Lara’dan sağlık durumuna dair duygusal paylaşım

Şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde kontrol amacıyla gittiği doktor muayenesinde beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Sağlık sürecini yakından takipçileriyle paylaşan Lara, sosyal medya hesabından yeni bir gönderi yayınladı.

"HAYATA SIKI SIKI TUTUNUYORUM"

Pijamalarıyla ayna karşısında çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Lara, kendisine destek olanlara teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, Allah'ımın izniyle en kısa zamanda sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsınız sevenlerim. Sizleri çok seviyorum."