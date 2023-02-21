Şarkıcı Suavi ve eşinin koruyucu aile olma talebi 'yaş engeli' nedeniyle reddedildi

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:59

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 17:59

Türkiye'yi yasa boğan ve 40 binden fazla yurttaşın ölümüyle sonuçlanan depremlerin ardından bölgeye giderek yurttaşlara yardım etmeye çalışan şarkıcı Suavi ve eşi Gönül Saygan, depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

"SUAVİ 70 YAŞINDA DİYE KORUYUCU AİLE OLMAMIZI REDDETTİLER"

Çiftin koruyucu aile olma talebi yapılan incelemelerin ardından reddedildi.

Twitter hesabından verilen olumsuz karara sitem eden Gönül Saygan, "Suavi 70 yaşında diye bizim koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam, hala deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor. Biz o çocuklara, çiçek gibi bakarız. Engelimizi kaldırın. Biz talibiz" ifadelerini kullandı.

1999 yılında dünyaevine giren Suavi ve Gönül Saygan çiftinin "Suada Saygan" adında bir kız çocukları var.