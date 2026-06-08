Sean Penn’den Hollywood’a ömür boyu boykot: 'Ödül törenleri bende sosyal rahatsızlık yaratıyor!'

Gerek canlandırdığı sert karakterler gerekse küresel krizlerde aldığı cesur siyasi rollerle tanınan Hollywood efsanesi Sean Penn, sinema endüstrisini sarsacak radikal bir karara imza attı. Son olarak "Savaş Üstüne Savaş" (One Battle After Another) filmindeki büyüleyici performansıyla mart ayında düzenlenen 2026 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" heykelciğini kazanan Penn, ödülünü almaya gitmemişti.

Şu sıralar New York’ta devam eden 2026 Tribeca Film Festivali'nde çarpıcı açıklamalarda bulunan 65 yaşındaki Amerikalı aktör, bundan sonra hayatı boyunca hiçbir ödül törenine adım atmayacağını ilan etti.

"KİŞİ BAŞI 15 DAKİKA KAYGIMI TETİKLİYOR"

Ödül gecelerinin kendisi için tam bir kabus olduğunu ve ruh sağlığını bozduğunu itiraf eden Sean Penn, kararının arkasındaki psikolojik gerekçeleri şu sözlerle anlattı:

"Bu sadece görkemli bir ödül töreninden ibaret değil. Bu etkinlikler bende ve aslında pek çok insanda ciddi bir 'sosyal rahatsızlık' yaratıyor. Kendimi yabancı bir grubun partisine sonradan dahil olmuş gibi hissediyorum. Bu kalabalıklar bana kişi başına sadece 15 dakikalık bir tahammül süresi tanıyor, bu da doğrudan anksiyete ve kaygımı tetikliyor, içimde korku uyandırıyor. Artık ömür boyu kararlıyım; sekizden fazla kişiden oluşan hiçbir grupla hiçbir yere gitmeyeceğim."

Geçmişte "Mystic River" (2003) ve "Milk" (2008) filmleriyle iki kez "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar'ını kucaklayan aktör, "O iki törene gittiğimde de kazandığım için sadece rahatlamıştım, eğlenmemiştim. Bu yılın başında ilk kez Altın Küre’ye gittim ve orada 'Ben artık bunu yapamam' diyerek noktayı koydum. Oscar'ı televizyondan, uzaktan izlemek harikaydı, ilk kez bir törenden gerçekten keyif aldım" diye konuştu.

KIRMIZI HALI YERİNE KİEV: "DEMİR OSCAR" SÜRPRİZİ

Oscar gecesinde Hollywood’daki ışıltılı kırmızı halı yerine Rusya-Ukrayna savaşının ortasındaki Kiev’e gitmeyi tercih eden Penn, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmişti. Ukrayna’ya verdiği güçlü destekle bilinen ünlü aktöre, Ukrayna Demiryolları (Ukrzaliznytsia) CEO'su Oleksandr Pertsovskyi’den unutulmaz bir hediye geldi.

Pertsovskyi, Rus füzeleri tarafından vurulan ve hasar gören bir trenin parçalarını eriterek usta aktör için özel bir "Demir Oscar" tasarlattı.





"ALTIN DEĞİL AMA KALBİMİZİN DERİNLİKLERİNDEN..."

Ödülü Penn’e takdim eden Pertsovskyi, "Oscar törenini kaçırdınız, üstelik eski heykelciğinizi de başkanımıza vermiştiniz. Bu yüzden bunu sizin için biz yaptık. Altın değil ama çok gerçek ve kalbimizin derinliklerinden geliyor" dedi.

Duygu dolu anlar yaşatan çelik madalyanın arkasında ise şu tarihi satırlar yer alıyordu:

"Bu çelik bir zamanlar milyonlarca insanı savaştan uzaklaştırdı. Sonra bir Rus füzesi geldi. Biz onu eritip silah yapmadık. Bunu size duyduğumuz minnettarlığa dönüştürdük. Yeteneğiniz için. Ukrayna'nın yanında durma cesaretiniz için."