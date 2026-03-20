Seda Sayan: 'Çorapsız bacak görmek istemiyorum!'

Türkiye magazin gündeminin en popüler isimlerinden biri olan Seda Sayan, konuk olduğu Cengiz Semercioğlu’nun programında çarpıcı açıklamalara imza attı. Uzun süredir moda dünyasında tartışma konusu olan "çorap" meselesine dair görüşlerini dile getiren ünlü sanatçı, bu konudaki tavizsiz tutumunu yineledi.

"BİKİNİN ALTINA BİLE GİYERİM"

Programda Semercioğlu’nun "Çorap meselesi devam ediyor mu?" sorusunu yanıtlayan Sayan, kendisini "çorap kadını" olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben çorapsız bir yere gitmem. Bu bir stil meselesidir. Elimden gelse mayomun, bikinimin altına bile çorap giyerim. Çorap bir kültürdür ve ben bu görüşümün her zaman arkasındayım."

DÜNYA YILDIZLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Daha önce Okan Bayülgen ile yaşadığı "anneanne çorabı" diyaloğuna da değinen Sayan, eleştirilere dünyaca ünlü yıldızlar üzerinden yanıt verdi. Beyoncé ve Rihanna gibi isimlerin sahne şovlarında ve günlük stillerinde çorap kullanımına dikkat çeken Sayan, çorabın zarafetin bir parçası olduğunu savundu.

"ÇORAPSIZ MİNİ ETEK ÇOK ÇİRKİN"

Seda Sayan'ın asıl ses getiren açıklaması ise sokak modasına yönelik eleştirisi oldu. Çorapsız kombinleri estetik bulmadığını belirten ünlü isim, "Ben çorapsız mini etekli bacak görmek istemiyorum. Çorabını giy, çorapsız çıkma. Çok çirkin görünüyor" diyerek yeni bir tartışmanın kapısını araladı.