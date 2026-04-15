Seda Sayan'dan evlilik tavsiyeleri: '6 kere boşandım ama hiç para yüzünden olmadı'

Magazin dünyasının sevilen ismi Seda Sayan, Kafa TV'de yayınlanan programında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Evlilikleri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Sayan, bu kez kadınlara hem kariyer hem de ilişki yönetimi konusunda çarpıcı tavsiyeler verdi. 2022 yılında Çağlar Ökten ile dünyaevine giren sanatçı, ilişkilerde paranın rolünü ve "doğru erkek" kriterlerini tek tek sıraladı.





"6 KERE BOŞANDIM, HİÇBİRİ PARA YÜZÜNDEN DEĞİLDİ"

Kadının erkekten fazla kazanmasının ilişkiyi bozup bozmayacağı sorusuna net bir yanıt veren Sayan, kendi hayatından örnek verdi. Paranın en son konuşulacak konu olması gerektiğini belirten ünlü sanatçı şunları söyledi:

"Her şeyde birliktesiniz de para sizi neden ayırıyor? Ben de bunu anlamadım. 6 kere boşandım ama hiç para yüzünden olmadı. Başka şeylerdendi. Para, en son konuşulacak şeydir. İnsanın özgüveni, hayattaki duruşu daha önemlidir. Köpekler gibi çalışırım, kraliçeler gibi yerim. Kendi paranızı kazanın, kimsenin cebiyle işiniz olmaz."

"ASLAN GİBİ ÇOCUKLARI HARCIYORSUNUZ"

Yeni nesil gençlerin evlilikten beklentilerini de eleştiren Sayan, maddi kriterlerin duyguların önüne geçtiğini savundu. Kızların beklentilerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Sayan, "Erkeğin ona vereceği değere değil, altına bakıyorlar. Sonra da 'evlenecek adam bulamıyoruz' diyorlar. Evlenecek adam çok. Adamların ailenize karşı tavrı nasıl, size karşı nasıl? Bunlar önemli. Aslan gibi çocukları harcıyorsunuz" dedi.

ERKEK SEÇİMİNDE "KREDİ" VE "MAÇO" UYARISI

İlişkilerde kırmızı çizgilerini açıklayan Seda Sayan, özellikle maddi taleple gelen erkeklere karşı kadınları sert bir dille uyardı. "Maço" erkek yerine "romantik" erkeklerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Sayan'ın tavsiyeleri şöyle:

Borç uyarısı: "Sevgiliniz ‘İhtiyacım var, benim için kredi çeker misin?’ dediğinde hemen uzayın. Borcu da varsa uzayın. Borçları kapatsın öyle gelsin."

Romantik vs Maço: "Kızlar omzu düşük (maço) seviyor sonra canları yanıyor. Bence biraz romantik olsun. Romantik erkek, yanında film seyrederken ağlayandır. Bırakın ağlasın."