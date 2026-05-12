Seda Sayan'dan evlilik tavsiyesi: 'Düğün yapmayın, IBAN verin'

Magazin dünyasının kadırgalısı Seda Sayan, YouTube'da başladığı yeni programındaki açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Programının son bölümünde evlilik hazırlığı yapan gençlere ve ailelerine seslenen Sayan, geleneksel düğün törenlerinin ve takı merasimlerinin artık mantıklı olmadığını savundu.

"ALTIN TOPLAYACAĞIZ DİYE ASTARI YÜZÜNDEN PAHALIYA GELİYOR"

Düğün masraflarının ulaştığı boyutlara dikkat çeken Seda Sayan, takı törenlerinden beklenen kazancın harcanan parayı karşılamadığını ifade etti. Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz. Ama astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin. Bir de bohça işi var. Ne kadar gereksiz. Aslında IBAN akıllıca. En azından doğrudan para gönderirsin. Eskiden takı törenini kameradan izlerlerdi. Kim ne taktı diye çetele tutarlardı. Sonra aynı takıyı geri beklerlerdi."





OĞLUNA "YURT DIŞINDA EVLEN" TALİMATI

Kafa TV’de yayınlanan programında kendi ailesinden de örnekler veren ünlü şarkıcı, oğlu Oğulcan Engin’e de benzer bir tavsiyede bulunduğunu açıkladı. Türkiye’deki düğünlerde misafirleri memnun etmenin imkansız olduğunu belirten Sayan, "Oğlum Oğulcan’a yurt dışında evlenmesini söylüyorum. Çünkü kimseyi memnun edemezsiniz. Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar. Limonatayı bile beğenmeyen çıkar" diyerek sitemini dile getirdi.