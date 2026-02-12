Seda Sayan’dan itiraf: 'Eşimi resmen gasp ettim!'

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. 20 Nisan 2022'de müzisyen Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren Sayan, evlilik teklifinin alışılmışın dışında geliştiğini anlattı.

"TANIŞIR TANIŞMAZ 'EVLENMEMİZ LAZIM' DEDİM"

İlişkilerinin çok hızlı ilerlediğini vurgulayan Sayan, o süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Biz çok fazla birbirimizi tanımadan evlendik. Uzunca bir flört dönemimiz olmadı biliyorsunuz. Ben kocamla tanıştım ve 'benimle hemen evlenmen lazım' dedim. Yürümedim, koştum. Adam kendini nikah masasında buldu. Resmen gasp ettim onu."





"HER GÜN SORUYORUM: İYİ Kİ Mİ?"

Eşini nikah masasına oturmaya ikna ederken ona bir söz verdiğini belirten ünlü sanatçı, mutluluğunun altını çizdi. Gasp benzetmesini sürdüren Sayan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gasp ederken ona, 'Bana sonra teşekkür edeceksin' dedim. 'Her gün sana soracağım, sen de iyi ki diyeceksin' dedim. Şimdi her gün soruyorum, o da 'iyi ki' diyor."