Seda Sayan’dan Ömür Gedik’e: 'Evin çiş kokuyordur, gelemem!'

Ünlü sanatçı Seda Sayan, YouTube üzerinden yayınlanan "Seda ile Her Şey Masada" programında dikkat çeken bir polemiğe imza attı. Programın konuğu olan ve hayvanseverliğiyle bilinen Ömür Gedik, evindeki yaşam alanını paylaştığı dostlarından bahsederken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"36 KEDİYLE YAŞIYORUM" DEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Program sırasında evinde tam 36 tane kedisi olduğunu belirten Ömür Gedik'e, Seda Sayan’ın tepkisi sert ve doğrudan oldu. Sayan, Gedik’in çok sayıda hayvanla aynı çatıda yaşamasını eleştirerek, "Senin evin kesin çiş kokuyordur, ben o eve gelemem" ifadelerini kullandı.

ÖMÜR GEDİK’TEN YANIT: "ÇİŞLİ EVİME BEKLERİM"

Sayan’ın bu çıkışı karşısında geri adım atmayan Gedik, "Gelme o zaman" diyerek kestirip attı. Tartışma programın ardından sosyal medyaya da taşındı. Konuyla ilgili X (Twitter) hesabından bir açıklama yapan Gedik, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlarım zaten travmalı, onlara sesimi yükseltemem. Benim tarzım bu, evim de böyle. Çişli evime gelmek isteyenleri her zaman beklerim."

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen bu diyalog, kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi. Bazı kullanıcılar Sayan’ın dürüstlüğünü savunurken, bazıları ise Gedik’in hayvan sevgisine vurgu yaparak Sayan’ın üslubunu eleştirdi.