Seda Türkmen anne olma hayalini anlattı: 'Yumurtalarımı dondurdum'

Ünlü oyuncu Seda Türkmen, anne olma isteğini ve bu süreçte yumurtalarını dondurma kararı aldığını açıkladı. Geçtiğimiz eylül ayında, merhum yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile evlenen Türkmen, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.

“Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan 38 yaşındaki oyuncu, henüz anne olmadığını ancak anne olmayı çok istediğini söyledi. Kadınların bu konuda konuşmaktan çekindiğine dikkat çeken Türkmen, yaş ve doğurganlık konusundaki tabuların kırılması gerektiğini vurguladı.

“Henüz anne olmadım ama anne olmayı çok istiyorum. 38 yaşındayım ve bir an önce anne olmak istiyorum” diyen Türkmen, kadınların üreme sağlığıyla ilgili daha bilinçli olması gerektiğini belirterek, “Kadınların süreci çok farklı ilerliyor. AMH hormonunuza baktırın. ‘Yaşım daha 35-37’ demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum çünkü kadınlar bu konuda konuşmaya çekiniyor” ifadelerini kullandı.

AMH hormonunun düşük olduğunu öğrendiğinde büyük bir panik yaşadığını dile getiren ünlü oyuncu, yaşadığı duygusal süreci de şu sözlerle anlattı:

“Ben hep anne olmak istedim ama bir türlü olamadım. Bir şeyi çok istersen bazen olmuyor. Bir gün kontrole gittiğimde AMH hormonumun çok düşük olduğunu öğrendim ve paniğe kapıldım. Kadın olarak kendimi eksik hissettim.”

Bu tür durumlarda çevreden gelen tepkilere de değinen Türkmen, “Bunu öğrenen insanlar genelde ‘Ay daha çok gençsin’ gibi söylemlerde bulunuyor. Oysa hiçbir şey için erken ya da geç değil” diyerek, kadınlara kendi bedenlerini dinlemeleri ve gerekli kontrolleri ihmal etmemeleri çağrısında bulundu