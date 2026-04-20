Selahattin Paşalı'nın evliliğinde kara bulutlar: Lara Paşalı düğün fotoğraflarını sildi!

Son dönemin başarılı oyuncularından Selahattin Paşalı, özel hayatındaki çalkantılarla magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Hakkında çıkan peş peşe "yasak aşk" iddiaları sonrası, eşi Lara Paşalı’nın sosyal medya hamleleri evlilikteki krizin boyutunu gözler önüne serdi.

İKİ İSİMLE ADI ANILDI

İddiaların fitili, Selahattin Paşalı’nın "Masumiyet Müzesi" projesindeki partneri Eylül Lize Kandemir ile yakınlaştığı haberleriyle ateşlendi. Henüz bu iddialar soğumamışken, bu kez de "Kıskanmak" dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Taraflar bu söylentileri doğrulamasa da Lara Paşalı cephesinden gelen hamleler sessizliği bozdu.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI SİLİNDİ, ALYANS ÇIKTI

Lara Paşalı, sosyal medya hesabında temizliğe giderek Selahattin Paşalı ile olan tüm düğün fotoğraflarını kaldırdı. Sadece eşiyle olan kareleri silmekle kalmayan Paşalı'nın, son paylaşımlarında alyansının parmağında olmaması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bu durum, "Boşanma davası mı açılıyor?" sorularını akıllara getirdi.

TAKİBİ BIRAKTI

Krizin derinliğini gösteren bir diğer detay ise sosyal medya takibi oldu. Lara Paşalı, eşinin Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaştığı "Kıskanmak" dizisinin resmi hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Ancak Paşalı'nın, eşinin eski projesi olan "Ömer" dizisini hâlâ takip ediyor olması, tepkisinin doğrudan son dönemdeki iddialara yönelik olduğu şeklinde yorumlandı.