Selen Görgüzel’den taciz ifşası: 'Hayatımın en ağır tacizini yaşadım'

Son günlerde art arda gelen taciz ifşalarının ardından ünlü isimler de yaşadıkları deneyimleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel oldu.

Görgüzel, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 2007’de rol aldığı “Zoraki Başkan” dizisinin yönetmeni Nihat Özcan ve rol arkadaşı Ferdi Akarnur tarafından fiziksel tacize uğradığını öne sürmüştü. Ünlü isim, söz konusu iddiasını devam eden ifşa dalgası içinde yeniden gündeme getirdi.

Görgüzel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2007 yılında TRT’nin ‘Zoraki Başkan’ dizi setinde hayatımın en ağır tacizini yaşadım. İşsiz kaldım, parasız kaldım, işlerim engellendi. O dönemde bana kimse sahip çıkmadı, susturuldum, sesimi duyurmaya çalıştığımda ise reklam yapmakla suçlandım. Eğer o zaman sesime kulak verilseydi, belki bugün her şey çok başka olacaktı. Şimdi görüyorum ki duyar kasan, samimiyetsiz tutumlar hiç gerçek gelmiyor. Benim yaşadığım acıların, uğradığım haksızlıkların hesabını Allah’a havale ettim."