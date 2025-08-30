Cumhuriyet Gazetesi Logo
Selena Gomez’den Cabo’da bekârlığa veda partisi!

30.08.2025 10:16:00
Haber Merkezi
Benny Blanco ile Eylül ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Selena Gomez, Cabo San Lucas’ta arkadaşlarıyla bekârlığa veda partisi yaptı.

Yer aldığı filmler, seslendirdiği şarkılar ve kurucusu olduğu güzellik markasıyla adından sıkça söz ettiren Selena Gomez, aşkı müzisyen Benny Blanco’da bulmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan ünlü çiftin, Eylül ayında dünyaevine gireceği konuşuluyor.

Düğün öncesi arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın Cabo San Lucas kentinde bekârlığa veda partisi düzenleyen Gomez, kız kıza eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve arkadaşları, hafta sonunu lüks bir villada geçirirken bir tekne turuna da çıktı. Aylar önce sağlık sorunları sebebiyle çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Selena Gomez’in neşeli görüntüleri hayranlarından büyük ilgi gördü.

