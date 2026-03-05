Semicenk hayranlarını korkuttu: Kafasına tam 7 dikiş atıldı

Milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan hit şarkılarıyla son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Semicenk, evinde yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle takipçilerini korkuttu. Edinilen bilgilere göre; evinde aniden fenalaşarak baygınlık geçiren genç sanatçının, düşme esnasında başını çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

KAFASINA 7 DİKİŞ ATILDI

Hastaneye kaldırılan Semicenk’in yapılan ilk müdahalesinde kafasına 7 dikiş atıldı. Yaşanan kazanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir arkadaşıyla birlikte paylaşım yapan ünlü sanatçı, durumunun şu an için iyi olduğunu belirterek yüreklere su serpti. Yaşadığı talihsizliği "nazar" olarak nitelendiren Semicenk’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

SAHNELERE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Sosyal medya üzerinden gelen "Geçmiş olsun, nazar, hayırlı Ramazanlar" mesajlarına teşekkür eden sanatçının genel sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Hayranlarının merakla beklediği sahne programlarına dair de iyileşme sürecine bağlı olarak önümüzdeki günlerde geri döneceği müjdesi verildi.