Semiramis Pekkan'dan çarpıcı itiraf: Babam beni evlatlık vermeye kalktı

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Türk müziğinin efsane isimlerinden Semiramis Pekkan, katıldığı bir programda hastalığından aile bağlarına, ablası Ajda Pekkan ile olan ilişkisinden geçmiş evliliklerine kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"KANSER OLDUĞUMU DUYUNCA MORALİMİ BOZMADIM"

Eylül ayında akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, hastalık sürecini büyük bir metanetle yönettiğini belirtti. Türk hekimlerine güvendiğini vurgulayan Pekkan, sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

"Kanser olduğumu duyunca hiç moralimi bozmadım. Kendimi Türk hekimlerine emanet ettim. Gayet güzel bir tedavi süreci yaşadım, şimdi ise koruma dönemindeyim."

"ANNEM BENİ YANLIŞ BEBEK SANMIŞ"

Ailesiyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Pekkan, doğduğu gün ailesinin verdiği tepkiyle herkesi şaşırttı. "Doğduğumda çok çirkinmişim" diyen sanatçı, annesi Nevin Pekkan’ın hemşireye "Bu benim değil galiba, yanlış getirmişsiniz" dediğini, babası Rıdvan Pekkan’ın ise kendisini evlatlık vermeye yeltendiğini itiraf etti. Babasıyla hiçbir zaman yakın olamadığını belirten Pekkan, bu durumun özel hayatına yansımasını "Eşlerim bu yüzden benden hep yaşça büyüktü" sözleriyle açıkladı.





"AJDA SERT BİR ABLAYDI"

Süperstar Ajda Pekkan ile aralarındaki ilişkiye de değinen Semiramis Pekkan, ablasının gençlik yıllarında çok sert olduğunu dile getirdi. Geçmişte Playboy Club'da sahneye çıkması üzerine ablasının kendisine "haşin" davrandığını söyleyen sanatçı, günümüzde ise aralarından su sızmadığını belirtti:

"Ajda ile günde 8 kez görüntülü konuşuyoruz."

"FİKRET HAKAN'I GÖRÜNCE BAYILACAKTIM"

Henüz 15 yaşındayken Yeşilçam’ın efsane ismi Fikret Hakan ile tanışmasını ve evliliğini anlatan Pekkan, "Tekneden bir indi, dünyanın en yakışıklı erkeğiydi. Baygınlık geçirmemek için kendimi zor tuttum" dedi. Çiftin evliliği o dönem yalnızca 3 ay sürmüştü.