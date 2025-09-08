Sena Şener’den Manifest desteği: 'Beni hedef gösteremezsiniz'

Son dönemin en popüler müzik grubu Manifest’e, KüçükÇiftlik Park’ta +18 olarak düzenlenen konserlerindeki danslar nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturmaya sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Manifest’e desteklerini açıklayan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Sena Şener oldu. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu nasıl hedef göstermek? Kadın üzerinden haya tanımlamak kimin haddine? Kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Ancak Şener’in bu açıklamasını, kendisinin dekolte ve mini giyindiği bir fotoğraf ile paylaşan bir sosyal medya hesabına tepki yağdı. Bazı kullanıcılar bu hareketi cinsiyetçi ve saldırgan olarak nitelendirdi.

Şener de söz konusu paylaşıma tepki göstererek, “Görüyorum ki profilimden bacaklarım görünen bir fotoğrafı seçip haber yaparak ‘teşhircileri destekleyen diğer teşhirci’ diye beni hedef göstermeye çalışıyorlar. Bu zihniyet, kadın cinayetlerini ve tecavüzü meşrulaştıran anlayışın bir parçasıdır. Bu ahlak şovuna izin vermeyiz!” ifadelerini kullandı.