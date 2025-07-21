Serdar Ortaç mirasını kime bıraktığını açıkladı: 'Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç…'

Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamayla hem sağlık durumu hem de psikolojik haliyle ilgili hayranlarını derinden üzdü.

Zaman zaman özel hayatı ve hastalığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Ortaç, bu kez daha umutsuz bir tablo çizdi. Sağlık durumunun kötüleştiğini dile getiren sanatçı, “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç… Zaten çoluk çocuk da yok,” diyerek hayatının geri kalanına dair karamsar değerlendirmelerde bulundu.

Mirasıyla ilgili de konuşan Ortaç, servetinin çalışanlarına kalacağını belirtti.

Ünlü sanatçı, "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten," ifadelerini kullandı.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Multiple Skleroz (MS), bağışıklık sisteminin vücudun sinir sistemine saldırdığı kronik bir hastalıktır. Beyin ile vücut arasındaki iletişimi sağlayan sinir liflerini koruyan miyelin kılıfın zarar görmesi sonucu kas güçsüzlüğü, denge ve koordinasyon kaybı, yürüme güçlüğü ve görme bozuklukları gibi çeşitli semptomlara yol açar. Merkezi sinir sistemini etkileyen bu hastalık, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir.

Serdar Ortaç'ın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları ünlü sanatçıya destek mesajları yağdırdı.