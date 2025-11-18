Seren Serengil’den annesi için acil yardım çağrısı!

Dobra açıklamaları ve gündeme damga vuran çıkışlarıyla tanınan Seren Serengil’den hayranlarını üzen bir haber geldi. Bir süredir gözlerden uzak, sevgilisi Tohma ile daha sakin bir yaşam süren Serengil, annesi Nevin Teoman’ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Magazin programlarına ve ekranlara ara veren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin durumunun ciddiyetine dikkat çekti. Annesinin kaldırıldığı hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ünitesi ve anjiyo bölümünün bulunmadığını belirten Serengil, acil olarak İstanbul’a transfer edilmesi gerektiğini söyledi.

Durumun aciliyeti nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na seslenen Serengil, “Lütfen bana ambulans uçak yollayınız, ben ücretini ödeyeceğim ama lütfen yollayın” diyerek yardım talebinde bulundu.

Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, annesi Nevin Teoman’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler merakla takip ediliyor.