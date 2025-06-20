Sessiz sedasız baba olmuştu... Alperen Duymaz oğlunun ilk kez fotoğrafını paylaştı!

"Çukur", "Çarpışma", "Zemheri", "Son Yaz" ve "EGO" gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Alperen Duymaz, 2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile evlenmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 2024 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Doğum sırasında eşini yalnız bırakmayan Alperen Duymaz’ın bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Çift, oğullarına "Gün Han" adını verdi. Uzun süredir özel hayatlarını medyadan uzak tutan çift, bu kez istisna yaptı.





DUYMAZ’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Alperen Duymaz, oğlu Gün ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerinden beğeni yağdı.





“OĞLUM VE EŞİM HAYATIMIN KENDİSİ”

Baba olduktan sonra duygularını da paylaşan Duymaz, oğlunun hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle ifade etti: