Sevenlerini korkutmuştu... Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sağlık durumunu açıkladı

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve kontrol altına alınmıştı. Tansiyon problemi yaşadığını belirterek, "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz, sonuçlara göre değerlendirme yapılacak" diyen ünlü sanatçıdan beklenen haber bizzat kendisinden geldi.

"BAZI VİTAMİNLERİM EKSİKMİŞ"

Resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşım yapan 59 yaşındaki sanatçı, tetkik sonuçlarının çıktığını duyurdu. Tansiyon hastası olmadığını öğrenen Tilbe, rahatsızlığının temel sebebinin vitamin eksikliği olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Tansiyon hastası değilmişim. Bazı vitaminlerim eksikmiş. İlaç alacağım. İyiyim şükür. Çok sağ olun."

HAYRANLARINDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI

Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen hayranları, ünlü sanatçının paylaşımını kısa sürede binlerce beğeni ve yorumla karşıladı. Sosyal medyada gündem olan açıklamanın ardından Yıldız Tilbe’ye "geçmiş olsun" mesajları yağarken, sanatçının kısa sürede sahnelere dönmesi bekleniyor.