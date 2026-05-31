Şevval Sam ile Charlize Theron’un şaşırtıcı ortak noktası!

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Şevval Sam, katıldığı bir programda evlilik hayatı, ikili ilişkiler ve ailesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evliliğe ve partnerlerin aynı çatı altında yaşamasına sıcak bakmadığını belirten Sam, ilişkilerde tarafların kendi kişisel alanlarını koruması gerektiğinin altını çizdi.

"AYNI EVDE YAŞAMAK İLİŞKİYİ TÜKETİYOR"

İlişkilerde dinamizmi korumanın sırrının tarafların kendilerine ait dünyalarında kalabilmesi olduğunu savunan Şevval Sam, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün görüşelim, her anı paylaşalım ama herkesin kendi evi olsun. Aynı evde yaşamak ilişkiyi tüketiyor. Herkesin kendi alanına, kendi dünyasına çekilebilmeye ihtiyacı var. Dinamizmi korumanın sırrı bu."

Programda, dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron’un da daha önce dile getirdiği "Kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum, aynı çatı altında yaşayamam" sözlerinin hatırlatılması üzerine Sam, Theron ile bu konuda tamamen aynı fikirde olduğunu belirtti.

"EVLİLİK SIRAMI SAVDIM, GÜÇLÜ BİR KADINIM"

Geçmişte eski futbolcu Metin Tekin ile bir evlilik yaşayan ve bu evlilikten bir oğlu olan ünlü sanatçı, bağımsızlığına vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Charlize Theron'la ortak özelliğimiz evlilik karşıtı olmak. Bu biraz da hayattaki beklentinle ilgili... Ben insanların alanlarının olmasını, birbirini özlemesini, birbiri için hazırlanıp süslenmesini seviyorum. Aynı evde olduğunda her halimizi görüyoruz. Ben şimdi evliliği deneyimledim, sıramı savdım. Çocuk isteseydim belki başka bir şey olurdu ama harika bir oğlum var. Kimsenin ismine, ekonomisine ihtiyacım yok. Kendi bağımsızlığını ilan etmiş güçlü bir kadınım. Aynı evde yaşamaya da karşıyım. İki ev olsun; bu ilişkiyi daha aktif tutar."

Reklamcı Cem Topçuoğlu ile mutlu bir beraberliği olan Şevval Sam, "Cem bu fikri paylaşıyor mu?" sorusuna ise, "Hâlâ devam eden bir ilişki olduğuna göre herkes bu konuda aynı fikirde denebilir. Evlilik olmasına gerek olmadan ben yol arkadaşlığını seviyorum" yanıtını verdi.