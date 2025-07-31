Şeyma Subaşı gözyaşlarına boğuldu!

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez duygusal bir açıklamasıyla dikkat çekti.

Son dönemde Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Subaşı, aşk hayatıyla değil, yaptığı içten paylaşımla gündem oldu. Sabah saatlerinde Instagram hesabından bir video paylaşan fenomen isim, aldığı bir mesajın ardından mutluluktan gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

“Bu sabah beni derinden etkileyen bir şey duydum” diyerek sözlerine başlayan Subaşı, “Farkında olmadan insanların hayatlarına dokunuyorum. Belki günler, aylar hatta yıllar sonra söylediğim ya da yaptığım bir şey onlara geri dönüyor. Bu beni çok minnettar ve mütevazı hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

Subaşı, paylaşımının devamında ise şu sözleri kaydetti:

“Belki de bu, Allah’ın bir lütfudur. Belki de başından beri amaç buydu. Sadece kendim olarak kalplere dokunabildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor.”