Show TV’den Can Yaman’a canlı yayında özür!

Medya organlarında yer alan asılsız iddialar ve teknik hatalar, ünlü oyuncu Can Yaman’ı hedef aldı. Ünlülere yönelik gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Yaman'ın test sonuçları hakkında yapılan bir hata, kanal yönetimini harekete geçirdi.

EKRANDAKİ "POZİTİF" İBARESİ KRİZE YOL AÇTI

Show TV Ana Haber bülteninde, Can Yaman'ın uyuşturucu test sonucunun negatif olmasına rağmen LED ekrana "pozitif" şeklinde yansıtılması üzerine ünlü oyuncu sert tepki gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan ve gerçeği yansıtmayan bu görsele karşı sessiz kalmayan Yaman'ın ardından ilgili kanaldan düzeltme açıklaması geldi.

CANLI YAYINDA ÖZÜR MESAJI

Yaşanan teknik hatanın ardından Show TV Ana Haber’de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Can Yaman'ın test sonucu LED ekrana yanlışlıkla pozitif şeklinde yazılmıştı. Ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucunun negatif çıktığını hatırlatır, kendisinden özür dileriz."

CAN YAMAN: "TEŞEKKÜRLER ÖZÜR İÇİN"

Kanalın yayınladığı özür metnini ve haber kesitini kendi sosyal medya hesabından paylaşan başarılı oyuncu, kısa bir not düşerek "Teşekkürler özür için" ifadesini kullandı.



