17.10.2025 13:23:00
Haber Merkezi
Sibel Can babaanne oldu: Engin Can-Merve Ural çiftinin bebekleri dünyaya geldi

Sibel Can, oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’nın kız bebekleri Lina’yı kucaklarına almasının mutluluğunu yaşıyor. ABD’de dünyaya gelen Lina, Sibel Can ve Hakan Ural’a ilk torun sevincini yaşattı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’nın ilk bebeklerini kucaklarına almasının mutluluğunu yaşıyor. 2022 yılında evlenen çift, uzun yıllar süren aşklarının ardından Bodrum’da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Şimdi ise ilk çocukları olan kız bebeklerini ABD’nin Miami şehrinde dünyaya getirdiler.

Image

Sibel Can, torununa Arapça’da “hurma ağacı” anlamına gelen Lina adını verdiklerini açıkladı. Ünlü sanatçı, torun sahibi olmanın mutluluğunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Aynı zamanda ilk kez dede olan Hakan Ural da sevincini “Evet dede oldum” sözleriyle dile getirdi.

Babaannesinin mutluluğunu yakından paylaşan Melisa Ural ise “Hala” yazılı şapkasıyla ilk kez bu unvanı yaşamanın heyecanını gözler önüne serdi. Ailenin yeni üyesi Lina, hem Sibel Can hem de Hakan Ural için hayatlarına büyük bir sevinç ve renk kattı. Engincan ve Merve Ural çifti ise doğumun ardından mutluluklarını özel hayatlarını gözlerden uzak tutarak yaşamaya devam ediyor.

Image

Sibel Can, torun sahibi olmanın verdiği heyecan ve mutluluğu, “Torun sahibi olmak tarifsiz bir duygu. Lina ailemizin neşe kaynağı oldu” sözleriyle ifade ederken, ailenin tüm fertleri yeni bebekle birlikte mutluluklarını katladı.

