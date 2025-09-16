Sihirli Annem dizisinin 'Perihan'ıydı... Kanserle mücadele eden Gül Onat'tan yeni paylaşım

Usta oyuncu Gül Onat (71), uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri tedavisi kapsamında bir hastane görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı ve takipçilerinden dua istedi.

Son olarak “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminde görünen Onat, paylaşımına “Bir tedavi günü daha... Dualarınızı eksik etmeyin dostlar” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede “geçmiş olsun” ve “acil şifalar” dilekleriyle doldu.





"HEP ÖLÜMÜ DÜŞÜNDÜM"

Kamuoyuna daha önce de içten açıklamalar yapan Onat, hastalık sürecine ilişkin duygularını, “Hep ölümü bekledim ve korkmadım” sözleriyle anlatmış; pankreasın yarısının, dalağın tümünün ve ince bağırsaktan bir bölümün alındığını, iyileşeceğine dair umudunun zayıf olduğunu ancak bugünlere ulaşabildiği için şükrettiğini ifade etmişti.

Televizyon izleyicisinin sevdiği simalardan olan Gül Onat, “Sihirli Annem”, “Hangimiz Sevmedik”, “Lale Devri” ve “Klavye Delikanlıları” gibi birçok dizideki rolleriyle tanınıyor. Onat’ın tedavi süreci devam ederken, hayranları ve meslektaşları sosyal medyada destek mesajları yayınlamaya devam ediyor.