Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evlendi

Bir dönemin sevilen çocuk oyuncusu Zeynep Özkaya, 31 Mayıs’ta hayatını Oğulcan Can ile birleştirdi.





Düğün öncesi arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenleyen Özkaya, mutlu birlikteliğini nikah masasına taşıdı.

Düğün töreni, çiftin aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Törene Gizem Güven, İnci Türkay, Jennifer Boyner, Dilara Kurtulmuş ve Buğra Özmüldür gibi ünlü isimler de katılarak çifte destek verdi.





Çiftin ilk dansları ve nikah anı başta olmak üzere birçok özel an, sosyal medyada paylaşıldı. Arkadaşları, çifte duygu dolu mesajlarla mutluluklarını iletti.





“ÇOK GÜZELSİNİZ”

Düğüne katılan Gizem Güven, nikah anında çektiği bir kareyi, “Ay kalbim. Çok güzelsiniz. Sizi seviyorum” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeynep Özkaya’nın düğünü, hayranları ve takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü.