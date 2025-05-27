Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor: Bekarlığa veda partisi düzenledi

2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Çilek" karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu Oğulcan Can'dan evlilik teklifi almıştı.
Birkaç ay önce nişanlanan çift, evlilik hazırlıklarına devam ederken Zeynep Özkaya, düğün öncesi bekarlığa veda partisi düzenledi.
27 yaşındaki oyuncunun yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen eğlenceli organizasyondan renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Özkaya, paylaşımlarına “Bekarlığa veda partime hoş geldiniz” notunu düştü.
Kutlamada, ünlü ismi yalnız bırakmayan isimler arasında yakın arkadaşları Gizem Güven, Jennifer Boyner ve Dilara Kurtulmuş da yer aldı.