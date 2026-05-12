Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat’tan üzen haber: Bir haftada tam üç kez ameliyat masasına yattı!

Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden, özellikle Sihirli Annem dizisindeki "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, sağlık mücadelesiyle hayranlarını hem üzdü hem de duygulandırdı. Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisi konulan 72 yaşındaki sanatçı, tedavi sürecinde yaşadığı son gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"BİR HAFTADA ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİM"

Hastaneden bir video paylaşarak süreci samimiyetle anlatan Onat, son bir haftanın kendisi için oldukça yıpratıcı geçtiğini ifade etti. Böbreklerinde oluşan sorunlar nedeniyle port değişimi yapıldığını ve stent takıldığını belirten usta oyuncu, "Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Ameliyatların kraliçesi oldum" sözleriyle yaşadığı zorlukları esprili ama buruk bir dille aktardı.

SANAT DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

Onat’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sanat camiasından dostları usta oyuncuyu yalnız bırakmadı. Bennu Yıldırımlar, Ayda Aksel, Füsun Önal ve Sumru Yavrucuk gibi isimler destek mesajlarıyla moral verdi. Özellikle Sumru Yavrucuk’un, "Gülüm son olsun, geçsin, bitsin gitsin" şeklindeki yorumu takipçileri duygulandırdı.

TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl hastalığına rağmen doktor izniyle dizinin sinema filmi projesinde yer alan ancak sağlık sorunları sebebiyle galaya katılamayan Gül Onat'ın tedavisine hastanede devam ediliyor. "Şimdilik iyiyim" diyen ve sevenlerinden dua isteyen usta sanatçının durumu yakından takip ediliyor.