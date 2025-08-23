Silahlı saldırıya uğramıştı... Çakal'dan ilk açıklama!

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konserin ardından vinçle sahneden indirilirken havalı tüfekle bacağından vuruldu.

24 yaşındaki Çakal’ın sağ dizine saçma isabet etti. İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi’nde yapılan genç rapçi, daha sonra İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili yapılan incelemede, havalı tüfekle ateş açan kişinin festival alanı yakınında yaşayan F.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

“SAĞLIĞIM YERİNDE”

Yaşananların ardından hastane odasından bir kare paylaşan Çakal, sevenlerine seslendi.

“Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm” diyen ünlü rapçi, şunları ekledi:

“Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim; yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil.”

Çakal, sahnede yaşattığı ilklerle anılmak istediğini vurgulayarak, “Tek dileğim, bu yolculukta vereceğim konserlerde iyi anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye’de başlayan bu yolculuğu globalde, dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle, saygıyla...” ifadelerini kullandı.

YAKIN ARKADAŞI YALNIZ BIRAKMADI

Rapçinin yakın dostu, Ebo olarak tanınan İbrahim Tilaver de saldırı sonrası hastaneye giderek Çakal’ı ziyaret etti.