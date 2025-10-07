Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sinan Akçıl'dan Edis'e çirkin gönderme: 'Erkek gibi gibi giyinmeyi tercih ediyorum'

Sinan Akçıl'dan Edis'e çirkin gönderme: 'Erkek gibi gibi giyinmeyi tercih ediyorum'

7.10.2025 09:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sinan Akçıl'dan Edis'e çirkin gönderme: 'Erkek gibi gibi giyinmeyi tercih ediyorum'

Malatya Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan Sinan Akçıl, meslektaşı Edis’in transparan sahne kostümünü hedef alarak, “Ben erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum” dedi.

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konserinde meslektaşı Edis’e göndermede bulundu. Son dönemde sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan Akçıl, bu kez de Edis’in geçtiğimiz hafta tartışma yaratan transparan sahne kostümünü hedef aldı.

Akçıl, sahnede Edis'e gönderme yaparak, “Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Çünkü ben erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

Image

Ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, Edis’in sahne kıyafetlerine yönelik tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Image

Edis’in transparan sahne kostümüne bir tepki de şarkıcı Ferman Toprak’tan gelmişti.

Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık bu işin b…unu çıkartıyorlar. Ulan sesin var, şarkıların güzel; neden bu haller? Neden Avrupa'nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da kültürümüze ters olan şeyleri yapıyorsunuz? Evlatlarımıza, gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz, yeter” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

İlgili Konular: #Edis #Sinan Akçıl