Şöhreti bıraktı, doğaya kaçtı: Sarp Levendoğlu'nun yeni hayatı şaşırttı!

Bir döneme damga vuran “Emret Komutanım” dizisinde canlandırdığı Üsteğmen Levent karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarp Levendoğlu, uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürüyor. İstanbul’un kalabalığını arkasında bırakıp Datça’ya yerleşen oyuncu, yeni hayat tarzıyla dikkat çekiyor.

Birce Akalay ile evliliği ve ardından gelen ayrılığıyla magazin gündeminde sıkça yer alan Levendoğlu, şu sıralar şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi ile aşk yaşıyor. Ancak özel hayatı kadar, şehirden uzak doğa merkezli yaşamı da gündeme gelmeye başladı.

Levendoğlu, verdiği bir röportajda yeni yaşam felsefesini şu sözlerle anlattı:

“Daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, her şeyi yapabiliyorsun. Bu gerçekten büyük bir lüks. Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları izole bir hayat tercih eder.”

Ünlü oyuncu, Datça’da şöhretin bir anlam ifade etmediğini de vurguladı:

“Pahalı arabaların sergilendiği barlar yok. Herkes rahat. Şöhretin burada pek bir önemi yok. Üstelik ekonomik de bir yer. Spordan sonra esnaf lokantasında dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum.”

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Levendoğlu, şimdilerde doğal hayatı, sakinliği ve gösterişten uzak duruşuyla bambaşka bir profil çiziyor.