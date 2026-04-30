Şöhreti bıraktı, Los Angeles'a yerleşti: 'O mesajı görünce donup kaldım'

Türkiye’de rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve genç kuşağın en yetenekli isimleri arasında gösterilen Boran Kuzum, kariyerinde radikal bir değişikliğe giderek ABD’ye yerleşti. Los Angeles’ta yeni bir hayata başlayan Kuzum, uluslararası projelerde yer alma hedefiyle Türkiye’deki şöhretini geride bırakma kararının perde arkasını GQ Middle East’e anlattı.

"PİŞMAN OLMAK İSTEMEDİM"

Global projelerde yer alma hayalinin her zaman var olduğunu belirten Kuzum, bu kararı alma sürecini şu sözlerle özetledi: “50 yaşıma gelip denemediğim için pişman olmak istemedim.” Konfor alanından çıkmayı göze alan oyuncu, Los Angeles’taki yoğun rekabete rağmen geri adım atmadığını ve Amerikan aksanı olmamasını bir dezavantaj değil, aksine bir avantaj olarak gördüğünü vurguladı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN O MESAJ

Uzun bir hazırlık ve bekleyiş sürecinin ardından beklediği teklifin bir telefon mesajıyla geldiğini söyleyen Boran Kuzum, o an yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Kuzum, “Telefonuma gelen mesajı görünce donup kaldım” diyerek, bu teklifin hayatının dönüm noktası olduğunu ve taşınma kararını o an netleştirdiğini ifade etti.

HOLLYWOOD SETİNDE TÜRK ESİNTİSİ: "EL ÖPME" SAHNESİ

Netflix ABD yapımı projelerin ardından “Big Mistakes” dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, bu kez alışılmışın dışında sert ve karanlık bir karakteri canlandırıyor. Kendi kişiliğinin aksine çok bağıran bir karaktere hayat verdiğini söyleyen Kuzum, rolüne Türk kültüründen de dokunuşlar eklediğini belirtti. Dizide yer alan bir “el öpme” sahnesinin kendi önerisiyle senaryoya dahil edildiğini anlatan oyuncu, kültürel mirasını global projelerde yansıtmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.