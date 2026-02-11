Son dakika... Poyraz Karayel'in 'Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti!

Türk dizi ve sinema dünyası güne acı bir haberle uyandı. Birçok başarılı projede yer alan ancak özellikle 'Poyraz Karayel' dizisindeki Sefer karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayata gözlerini yumdu.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre; 45 yaşındaki Arslan, gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde aniden fenalaştı. Eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ünlü oyuncu, burada yapılan tüm çabalara rağmen yaşam savaşını kaybetti.

HASTANEDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Sanatçının vefatı sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğarken, rahatsızlığının kesin nedeni henüz netlik kazanmadı. Hastane yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Düzce’de 1980 yılında dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. Kariyeri boyunca; Hatırla Sevgili, Yer Gök Aşk ve Poyraz Karayel gibi pek çok iddialı yapımda sergilediği performansla adından söz ettirmişti.