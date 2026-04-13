Son halleri şaşırttı: Kavak Yelleri'nin yıldızları yıllar sonra bir arada

Son halleri şaşırttı: Kavak Yelleri'nin yıldızları yıllar sonra bir arada

13.04.2026 17:40:00
Son halleri şaşırttı: Kavak Yelleri'nin yıldızları yıllar sonra bir arada

Bir dönemin efsane dizisi "Kavak Yelleri"nin başrol oyuncuları Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci, yıllar sonra yolda tesadüfen karşılaştı. İkilinin motosikletlerini kenara çekip verdikleri nostaljik poz, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

2000'li yılların sonuna damga vuran ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Kavak Yelleri dizisinin "Efe"si ve "Deniz"i, İstanbul sokaklarında beklenmedik bir buluşmaya imza attı. Dizide iki yakın arkadaşı canlandıran Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci, tesadüf eseri yolda karşı karşıya geldi.

SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Motosikletiyle seyir halindeyken eski rol arkadaşı İbrahim Kendirci’ye rastlayan Dağhan Külegeç, bu anı ölümsüzleştirmek için kısa bir mola verdi. Motosikletlerini park eden ikili, samimi bir fotoğraf çektirerek takipçilerini geçmişe götürdü.

"TESADÜFÜN BÖYLESİ"

Külegeç, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Tesadüfün böylesi” notuyla paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma dizinin hayranları, “Efsane kadro yeniden bir arada”, “Zaman çok hızlı geçiyor” gibi binlerce yorum yağdırdı.

