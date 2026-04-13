Son halleri şaşırttı: Kavak Yelleri'nin yıldızları yıllar sonra bir arada

2000'li yılların sonuna damga vuran ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Kavak Yelleri dizisinin "Efe"si ve "Deniz"i, İstanbul sokaklarında beklenmedik bir buluşmaya imza attı. Dizide iki yakın arkadaşı canlandıran Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci, tesadüf eseri yolda karşı karşıya geldi.

Motosikletiyle seyir halindeyken eski rol arkadaşı İbrahim Kendirci’ye rastlayan Dağhan Külegeç, bu anı ölümsüzleştirmek için kısa bir mola verdi. Motosikletlerini park eden ikili, samimi bir fotoğraf çektirerek takipçilerini geçmişe götürdü.





Külegeç, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Tesadüfün böylesi” notuyla paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma dizinin hayranları, “Efsane kadro yeniden bir arada”, “Zaman çok hızlı geçiyor” gibi binlerce yorum yağdırdı.